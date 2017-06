Polícia fecha casa de azar e apreende 21 máquinas de caça-níqueis em Ponta Negra

Polícia Civil Polícia apreendeu 21 máquinas caça-níqueis numa casa ilegal de bingo, na Galeria Don Vicenzo, localizada na Avenida Praia de Ponta Negra.

As máquinas estavam numa casa ilegal de bingo, na Galeria Don Vicenzo, localizada na Avenida Praia de Ponta Negra. No local, haviam quatro jogadores e uma funcionária da casa de azar. Na ação, foi apreendido R$ 1.240,00 dentro das máquinas, e R$ 1.100,00 com uma das pessoas que estavam no local.