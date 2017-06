Polícia Federal prende comerciante com oito quilos de cocaína

Polícia Federal Polícia Federal prendeu um pernambucano com oito quilos de cocaína que estava escondida no painel de um veículo com placas de São Paulo.

A Polícia Federal prendeu, em Ponta Negra, um pernambucano de 32 anos suspeito de tráfico de drogas. O homem foi flagrado com oito quilos de cocaína que estava escondida no painel de um veículo com placas de São Paulo. Além da droga, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com o suspeito.

Ação aconteceu com apoio da Polícia Militar. Quando os policiais investigavam informações de que organizações criminosas da região Sudeste do país estariam enviando para o Rio Grande do Norte drogas e armas através de transportadoras em caminhões do tipo “cegonha”.

Os policiais então, na última sexta-feira, utilizando um cão farejador do BPChoque, fiscalizaram uma empresa localizada na zona Sul de Natal. Pouco tempo depois, um veículo, com indicativo de droga no seu interior, foi encontrado.

A Polícia Federal passou a vigiar o local e ficou aguardando a chegada da pessoa que receberia o carro. Isso aconteceu apareceu 24 horas depois, já no sábado. O suspeito foi seguido até Ponta Negra, onde depois de abordado foi conduzido para a sede da PF.

Após uma minuciosa vistoria, os policiais federais acharam a droga em uma cavidade do painel do carro, enrolada em sacos plásticos. O pernambucano recebeu voz de prisão e em seguida foi autuado em flagrante, indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Ele permanece custodiado na superintendência da PF, à disposição da Justiça, e negou saber que transportava qualquer tipo de material ilícito. Essa foi a terceira apreensão de cocaína que a Polícia Federal fez este ano em Natal.