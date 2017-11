Polícia indicia quatro homens suspeitos por homicídio dentro da Cadeia Pública

Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa do Núcleo Zona Norte (DHPP) indiciaram quatros homens suspeitos pelo crime de homicídio qualificado, na Cadeia Pública de Natal. Foram indiciados Denilson Gadelha Horácio de Souza, 19 anos, Francisco Cleone Ribanio da Silva, 35 anos, João Pedro Dias Soares, 20 anos, Marco Aurélio Souza de Lima, 26 anos, todos detentos da Cadeia Pública de Natal.

O crime ocorreu no dia 14 de setembro sendo vitimado Gustavo Alves de Paula, um dos detentos. Segundo as informações fornecidas pelos companheiros de cela, a vítima teria sofrido uma overdose e falecido no local. Os policiais encontraram na mão da vítima uma haste de barbeador na cor amarela, como também uma trouxinha de um pó na cor branca, que estava no interior do seu calção, o que contribuía para as informações alegadas sobre overdose sustentada pelos demais detentos.

As investigações da DHPP que contaram com o apoio dos policiais de São Gonçalo do Amarante apontaram para outra causa de morte, homicídio provocado por agressões físicas. Através de técnicas de entrevista e de interrogatório, diligências e algumas informações recolhidas pelo Disque Denúncia 181 foi possível identificar a motivação do crime e os seus autores. O homicídio ocorreu devido uma rivalidade entre facções criminosas, a vítima integrava uma facção criminosa rival a dos autores do crime. Os envolvidos no crime foram indiciados e aguardam a decisão da Justiça.