Polícia Militar deflagra operação em Natal e região Metropolitana

A polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Saturação em Natal e Grande Natal. Objetivo é combater a criminalidade. Ação aconteceu Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Extremoz e de acordo com a polícia, pelo menos cinco homens foram presos. Dois deles, foragidos da Justiça.

Comunidades como Mosquito, Japão, África e Paço da Pátria também foram alvos de operação. A polícia afirma que armas e entorpecentes foram apreendidos.

A ação começou na noite de ontem (30) quando a Polícia Militar através do 9º Batalhão deteve um foragido da justiça no bairro dos Guarapes, zona oeste.

Por volta das 23h a viatura realizava patrulhamento na Rua Ferro Cardoso, quando se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita que estavam em dois carros tomados de assalto, uma caminhonete tipo Frontier e um automóvel tipo Fox, de cor preta. Durante a abordagem a Guarnição conseguiu capturar um dos suspeitos, Eride Roberto Clementino da Silva, 25 anos, foragido da justiça. O seu comparsa, que não foi identificado, efetuou disparo contra os militares, vindo a óbito após confronto.

Com a dupla foram apreendidos, além dos veículos, um Revólver Cal.38 com numeração ilegível e 12 munições, um Rifle Cal.20 com duas munições, sendo uma deflagrada e uma picotada, um vídeo game Playstation, um Notebook, um celular da marca Samsung, um celular da marca Nokia, um celular da marca LG e um telefone residencial.

O acusado foi conduzido junto com o material apreendido à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.