Polícia Militar detém suspeito de atear fogo em ônibus

Assecom/PM

Polícia Militar de São Paulo do Potengi, em ação conjunta com a Polícia Civil, prende em flagrante um homem suspeito de incendiar um ônibus escolar, na manhã desta sexta-feira (20). Identificado apenas pelas iniciais, M.C.S, de 22 anos, é acusado de atear fogo em veículos estacionados na garagem da Prefeitura de São Paulo do Potengi.

O ocorrido foi na quinta-feira, e de acordo com informações da polícia, três homens encapuzados e armados renderam o vigilante da garagem e conseguiram entrar no órgão público com garrafas contendo gasolina. Os suspeitos iniciaram o tumulto e em seguida fugiram.

Após o ato as policias Civil e Militar iniciaram as buscas pelos acusados por toda noite e madrugada da sexta-feira. Com informações de que um homem queimado estava na casa de um parente, as policiais foram averiguar o informe.



Ao chegarem ao local indicado, M.C.S foi encontrado. Quando questionado sobre a queimadura, o acusado não conseguiu ser convincente nas respostas, logo foi levado à delegacia.

As testemunhas reconheceram o acusado como um dos autores da ação. Segundo a Polícia civil, o acusado será autuado pelos crimes de incêndio e associação criminosa.