Polícia Militar emite nota lamentando morte de policial

A Polícia Militar emitiu, no fim da tarde desta segunda-feira (26), nota de pesar pelo falecimento do cabo Ivan Márcio da Costa Xavier, que faleceu no início da tarde, após ser surpreendido por bandidos e ser alvejado com um disparo de arma de fogo.



O PM estava em um ponto base próximo à uma agência do Banco do Brasil do bairro Cohabinal, Parnamirim, quando notou movimentação suspeita no local. Ouve troca de tiros e o foi atingido com um tiro no pescoço. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Deoclecio Marques, mas não resistiu e veio a óbito.

Confira a nota na íntegra:

É com grande consternação que a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte vem a público externar seu pesar pela morte do Cb PM Ivan Márcio da Costa Xavier, que faleceu no início da tarde desta segunda-feira (26), nas proximidades do Banco do Brasil do Bairro Cohabinal, Parnamirim, após ser surpreendido por bandidos e ser alvejado com um disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar se solidariza com os familiares, membros da corporação e amigos por esta perda irreparável e lamenta o ocorrido que resultou na morte do Cb PM Ivan.

Informamos ainda que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte está em diligências em toda região metropolitana com o fim de capturar os suspeitos envolvidos no fato.