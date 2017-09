Polícia Militar prende três homens armados na região Agreste

Divulgação/PM Policiais do 8º Batalhão prenderam o três homens no centro de Passagem e apreendeu uma espingarda, um rifle e uma pistola.

A Polícia Militar prendeu três homens armados em um carro no centro da cidade de Passagem, na região Agreste. De acordo com a PM, equipes do 8º Batalhão realizavam patrulhamento em função da operação “Madrugada Segura”, que visa coibir ações criminosas, especialmente ataques a agências bancárias.



Ainda segundo a PM, por volta das 1h20 os policiais perceberam os três homens em atitude suspeita dentro de um Ecosport prata. Ao realizar a abordagem, o trio foi flagrado com três armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .44 e uma pistola 9mm, que é de uso restrito das forças de segurança.







Os suspeitos foram identificados como Severino José Alves da Silva, Francisco Canindé Alves da Silva e Geraldo Medeiros dos Santos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pela prisão em flagrante.

A polícia suspeita que os três pretendiam se encontrar com outro grupo para realizar algum assalto pela região.