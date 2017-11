Polícia Militar realiza a maior apreensão de maconha do ano em Natal

Divulgação/PM

De acordo com a PM, 377 quilos da droga foram descobertos na carroceria de uma Hilux, que estava estacionada no bairro de Cidade da Esperança, na zona oeste.Ainda segundo a PM, a equipe da Força Tática realizava um patrulhamento pelo bairro quando sentiram um forte cheiro da droga, que saía do veículo. Ninguém foi preso.Após a descoberta, os policiais encaminharam todo o material para a Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), que deverá investigar o caso.