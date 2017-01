Polícia prende foragido da Justiça do Ceará suspeito de integrar a facção FDN

Uma investigação realizada pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) conseguiu prender, na manhã desta sexta-feira (27), Adriano Silva Monteiro, 31 anos, foragido da Justiça do Ceará e condenado por crimes no Amazonas.Ele foi preso, quando estava em um apartamento localizado no bairro de Ponta Negra, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2. Vara da Comarca de Caucai, no Ceará, pela prática do crime de tráfico de drogas. Adriano Silva também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, pois no momento da prisão estava com um RG em nome de Michell Luis Santana Modesto.

De acordo com a investigação da DEICOR, Adriano Silva é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN). Há suspeitas de que ele estava em Natal para prestar apoio aos integrantes do Sindicato do Crime (SDC). Adriano foi investigado pela Polícia Civil de Manaus por ser um dos autores da morte do fuzileiro naval Leandro dos Santos Rocha, 21 anos, assassinado em fevereiro de 2014 na capital do Amazonas, em um estacionamento de uma casa de shows. No local onde Adriano foi preso, policiais apreenderam um veículo modelo Hb20 Hatch, de cor branca.