Polícia prende foragido da Penitenciária de Alcaçuz

Policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) prenderam em flagrante Luan Franklin Anselmo da Silva, 25 anos, na manhã desta segunda-feira (16).Ele, que fugiu no último sábado (14) da Penitenciária de Alcaçuz, foi preso no final da manhã, logo depois de ter roubado uma motocicleta no bairro de Pajuçara. A Polícia recebeu informações sobre a localização do foragido e empreendeu buscas.Luan Franklin foi abordado por policiais militares quando estava no bairro da Redinha. O foragido estava portando um revólver calibre 38 com munições. Logo após a detenção, Luan Franklin foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.