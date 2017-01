Polícia prende homem por atrapalhar investigações de crime contra empresário

Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde desta quinta-feira (12) no bairro de Lagoa Nova, Antônio Ribeiro Neto, por atrapalhar as investigações do crime contra o empresário Ademar Miranda Neto, morto a tiros em junho de 2016 na Avenida Roberto Freire, Zona Sul da Capital.A prisão foi realizada em cumprimento de um mandado de prisão temporária, quando Antônio compareceu na 5ª Delegacia de Polícia para ser ouvido.

Ele é atual namorado de Renata Borsatto, suspeita de ser autora intelectual do homicídio, sendo presa no dia 08 de dezembro. Uma equipe de policiais da DHPP também cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento onde o homem mora, localizado no conjunto Cidade Satélite, Zona Sul da capital. Antônio foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.