Polícia prende homem que explorava sexualmente adolescente de 15 anos em Parnamirim

Após receberem denúncia anônima, policiais civis da Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente (DCA) prenderam em flagrante um homem de 72 anos acusado da prática de exploração sexual em desfavor de uma adolescente de 15 anos.



A vítima informou que recebia dinheiro e alimentos para praticar relação sexual com o idoso, sempre na residência deste, em Pirangi do Norte, onde também reside a esposa dele, portadora de Alzheimer.



O idoso foi autuado ainda pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica à adolescente, visto que no momento da ação ela estava saindo da residência com um litro de bebida alcoólica comprado pelo mesmo.