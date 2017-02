Polícia prende suspeita de participar de homicídio contra homem no bairro de Lagoa Nova

Uma equipe de policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Polícia Militar de Nísia Floresta, prendeu, nesta sexta-feira (10), Flávia da Silva Dantas, suspeita de participar do homicídio de Diogo Everton de Oliveira, ocorrido no dia 17 de outubro de 2016 no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal.

A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela 3ª Vara Criminal de Natal. No crime, Flávia e seu companheiro, Pedro Barbosa da Silva, estariam no mesmo veículo utilizado pelo sobrinho de Pedro, Douglas William Barbosa da Rocha, para o cometimento do assassinato que vitimou Diogo com disparos de arma de fogo.

Segundo investigações, o companheiro de Flávia e tio de Douglas teria fornecido a arma do crime para o autor do homicídio. A motivação para o cometimento do mesmo teria sido uma discussão ocorrida durante uma festa na noite anterior do assassinato, sendo Diogo confundido com o alvo do trio, Janielson, que emprestou a sua moto e capacete para a vítima. Em desfavor do trio, foi expedido um mandado de prisão temporária, sendo Douglas indiciado por homicídio qualificado, o qual também responderá a mulher, além de abandono de incapaz, sendo ela foragida também pelo crime de tráfico de drogas. Pedro também foi indiciado por organização criminosa, pois é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O trio foi indiciado pela DHPP no dia 30 de janeiro.

Atualmente, Pedro está preso no pavilhão 05 de Alcaçuz, e o seu sobrinho, Douglas, foragido. Flávia foi presa e encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.