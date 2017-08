Polícia prende trio envolvido com receptação e adulteração de veículos

PC/Assecom

Uma ação conjunta entre a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) e a Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (22), Árlem Gurgel Menezes Guerra, 38 anos, Joarez Goreira de Sousa Júnior, 45 anos, e Francisco Temístoles da Costa Filho, 31 anos, pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de veículos e associação criminosa.

Segundo investigações, o trio estava envolvido em um esquema clandestino de emplacamento e adulteração de veículos roubados. As prisões ocorreram através de um levantamento baseado em informações de vítimas de roubo de veículos, apontando para um local onde estavam sendo realizadas as adulterações de veículos. Segundo o delegado da Deprov, Licurgo Nunes, o grupo criminoso atuava no esquema de forma diferenciada.

“O diferencial desta quadrilha criminosa é que eles não desmanchavam os carros para vender as peças, mas faziam as modificações necessárias para que o veículo pudesse ser vendido em outros estados e também utilizado em crimes como roubos a bancos. O resultado da operação é uma resposta em combate ao crime organizado de roubos e furtos de veículos no estado do Rio Grande do Norte”, detalha o delegado da Deprov, Licurgo Nunes.

Na ação, a polícia apreendeu com o trio, três veículos clonados, R$ 2.284,00 em dinheiro e R$ 1.500,00 em cheque, relógios, aparelhos celulares, mais de 200 placas, sendo de carros e motocicletas, em que os dados de identificação do emplacamento clonado estavam para ser prensados, ou já estavam sinalizadas. Os homens foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.