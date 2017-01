Policiais Militares vão intervir em rebelião durante o amanhecer

WhatsApp Policiais militares vão esperar o dia amanhecer para entrar nos pavilhões da Penitenciária Estadual de Alcaçuz.

Policiais militares vão esperar o dia amanhecer para entrar nos pavilhões da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde acontece uma rebelião desde a tarde deste sábado (14). As primeiras informações dão conta que mais de dez mortes foram confirmadas, pelo menos três presos foram degolados. De acordo com a Polícia Militar, a área externa de Alcaçuz já está sob o controle das autoridades. As saídas foram bloqueadas e o Corpo de Bombeiros está fazendo barricadas no local.

De acordo com o assessor da Polícia Militar, Major Franco, a rebelião começou por volta das 16h30 e o movimento é considerado de grande proporção. O BOPE e helicóptero da Polícia Militar já foram acionados e estão em ação no local.

Os presos estão soltos e tomaram as armas dos agentes. O secretário de Justiça e Cidadania, Walber Virgolino, afirmou que várias mortes já foram confirmadas e se trata de uma briga entre o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte e o PCC.

Familiares se aglomeram na frente da penitenciária e tentaram furar o bloqueio, sem sucesso.

O Sindicato dos Policiais Civis do RN emitiu nota na noite deste sábado pedindo a todos os policiais que fiquem em alerta para uma possível onda de ataques por parte de bandidos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte esclarece que não é verídica a informação de que criminosos estejam declarando ataques ou um “salve geral” no Estado. O Núcleo de Inteligência da Polícia Cívil não detectou nenhum “salve” e todos os meios disponíveis da Instituição estão, como sempre, fazendo todo o monitoramento de possíveis ameaças a serem executadas por criminosos dentro de nosso Estado, seja de detentos que cumprem pena aqui, ou que estejam em outras unidades da Federação.

O Governo do Estado divulgou uma nota afirmando que desde o início da noite, o governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, está no Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com o secretário de Segurança Pública, Caio César Bezerra; o secretário de Justiça e Cidadania, Wallber Virgolino; o presidente do Tribunal de Justiça, Expedito Ferrreira; o procurador geral de Justiça do RN, Rinaldo Reis; o comandante da PM, André Azevedo; e representantes das polícias civil e federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Força Nacional, no comando das medidas para a contenção e resolução do problema nas próximas horas.

O governador Robinson Faria entrou em contato com ministro da Justiça, Alexandre de Morais, para que o Governo Federal acompanhe a situação do Estado, e pediu reforço da Força Nacional no lado externo do presídio, o que foi autorizado prontamente.

Ainda de acordo com a nota, não há registro de nenhuma ação externa aos presídios.