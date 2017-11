Policial militar é baleado na zona norte e morre no hospital

Um policial militar morreu após sofrer quatro tiros na noite desta sexta-feira (11). O crime aconteceu na avenida João Medeiros Filho, zona norte. Marcos Garcia Marinho tinha acabado de sair de uma partida de futebol com amigos e seguia para casa em uma motocicleta.

O soldado era réu em um processo da Justiça, acusado pelo Ministério Público de integrar um grupo de PMs que praticava extorsão e outros tipos de crimes na viatura 924 do 9º Batalhão da Polícia Militar, que ficou nacionalmente conhecida como Viatura do Mal, no programa Fantástico, da TV Globo. Ele estava afastado das suas funções, pela Junta Médica.

De acordo com a polícia, ele foi abordado por quatro homens que estavam em um carro de cor prata e atiraram várias vezes contra ele. Os criminosos fugiram em seguida, levando a arma do policial. Dois tiros atingiram o tórax e outros dois o abdómen da vítima, que foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Santa Catarina.

O carro usado no crime foi encontrado no Loteamento José Sarney, horas depois, mas nenhum suspeito foi encontrado.