Policial militar é morto durante roubo em agência bancária de Parnamirim

Um policial militar do 3º Batalhão de Polícia de Parnamirim foi morto, no início desta segunda-feira (26), durante um assalto em uma agência bancária do bairro Cohabinal, em Parnamirim. A vítima trata-se do cabo Ivan, que estava na corporação desde 2004. A identificação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar.

Segundo a PM, o cabo estava em deslocamento pelo bairro quando se deparou com atitude suspeita no estacionamento da agência. Os suspeitos - não há confirmação no número - notaram a presença do policial e dispararam contra a viatura. Um dos tiros acertou o cabo no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Deoclécio Marques, mas não resistiu aos ferimentos.

As primeiras informações dão conta que os suspeitos roubaram um malote de dinheiro de um motoqueiro e empreenderam fuga em um veículo Hb20 branco que logo foi abandonado próximo a Japecanga, também em Parnamirim. Na sequência roubaram um carro tipo Hilux e seguiram em direção a Macaíba. Até o momento ninguém foi preso e equipes da polícia seguem em diligência com apoio do helicóptero Potiguar 01.