Presos dois suspeitos pelo assassinato de guarda municipal

Integrantes da Guarda Municipal (GM) de Natal e policiais militares lotados no 4o. Batalhão prenderam Caio Victor França, 25 anos e Manoel Thiago do Nascimento, 24 anos, na tarde desta quarta-feira (15).Os dois são suspeitos pelo latrocínio do guarda municipal Abimael de Freitas, o qual foi assassinado na manhã da terça, quando estava trabalhando em um posto da corporação no conjunto Soledade II, na zona norte de Natal.

Os dois homens foram conduzidos para a Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na noite de terça-feira, e autuados em flagrante pelo crime de latrocínio. De acordo com a investigação, três homens em um veículo foram até o local de trabalho de Abimael para roubar a arma do guarda municipal. Manoel Thiago, que transporta passageiros pelo Uber, confessou que era o motorista que levou Caio Victor e um outro homem conhecido como “Thiago/Negão”, ambos foragidos da Penitenciária de Alcaçuz durante a rebelião que aconteceu em janeiro deste ano, até o local do crime.

Manoel Thiago foi preso quando estava na residência de sua mãe, no bairro do Alecrim. Em depoimento, ele afirmou que não conhecia a dupla que usou o seu serviço de transporte de passageiros e que não sabia nada sobre a morte de Abimael. De acordo com ele, a dupla teria ido até o posto da corporação para buscar dinheiro. Após o crime, ele teria sido ameaçado pelos dois executores com armas de fogo, para que os retirasse do local do crime.

Caio Victor foi preso quando estava na avenida Itapetinga, Zona Norte de Natal, bem próximo ao local onde aconteceu o homicídio.Ele, que também é indiciado por outro homicídio, confessou que juntamente com “Thiago/Negão”queria roubar a armar do guarda municipal. Porém, em um determinado momento a vítima reagiu e “Thiago/Negão” teria efetuado os disparos que mataram o guarda municipal. Caio Victor é suspeito de ter assassinado o taxista André Ricardo dos Santos, 26 anos, morto em setembro de 2014.