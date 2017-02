PRF prende em Assu líder de facção criminosa

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de segunda-feira (13) um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Rio Grande do Norte. O acusado era foragido do presídio de Caicó desde 2016.



De acordo com a PRF, a prisão ocorreu em Assu, quando policiais patrulhavam a região e, por volta das 20h40, deram ordem de parada a um Fiat Línea branco que passava no km 112 da BR-304. O motorista do carro era um homem de 31 anos.



Ainda segundo a PRF, o homem apresentou uma identidade falsa à equipe e, ao perceber que os policiais desconfiavam da veracidade do documento, o então foragido correu para o matagal próximo da rodovia, tentando abrigo no escuro.



No entanto, os policiais conseguiram impedir uma nova fuga e descobriram sua verdadeira identidade, que mostrava ser um criminoso foragido e responsável por diversos crimes, como tráfico de drogas e homicídios, inclusive o assassinato de um policial militar em Mossoró.



Também foi presa a passageira que estava com ele. Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Mossoró, com celulares, relógios e R$ 1.344,00 encontrados no interior do veículo.