PRF prende homem com arma e R$ 40 mil em Mossoró

Divulgação/PRF Um homem de 31 anos foi flagrado com um revólver calibre .38 e R$ 40 mil em dinheiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste domingo de Páscoa (16) um motorista armado em Mossoró, no km 48 da BR-304. O flagrante ocorreu quando a equipe abordou uma Toyota Hilux.

De acordo com a PRF, o motorista, um homem de 31 anos que apresentou-se como feirante, estava com um revólver calibre 38 na cintura, que estava carregado com cinco munições e ainda havia mais quatro no bolso. Os PRFs encontraram ainda R$ 40.000,00 no interior do veículo que, segundo o preso, seria usado para pagamento de fornecedores.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Mossoró, onde foi registrada a ocorrência de porte ilegal de arma de fogo.