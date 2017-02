PRF prende homem com carro roubado em Assu

Divulgação/PRF O flagrante ocorreu durante patrulha da PRF na BR-304, por volta das 21h, na cidade de Assu.

Um carro roubado a cerca de 15 dias e sem seguro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem (15) em Assu/RN. Um homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Mossoró.

O flagrante ocorreu durante patrulha da PRF na BR-304, por volta das 21h. Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Fiat Strada com placas de Natal/RN e fiscalizaram o veículo e o motorista. Apesar dos documentos parecerem bons, os PRFs descobriram que o carro descrito no documento não era verdadeiramente aquele que era averiguado, mas sim um veículo com placas clonadas.

O verdadeiro dono do carro foi encontrado e confirmou que havia sido roubado no dia dois de fevereiro, na casa de seu pai, quando homens invadiram a casa e roubaram os pertences. Como não havia seguro, ele já havia colocado avisos com recompensa e ficou emocionado com a informação da recuperação do bem. Como a recompensa não foi recebida, ele informou que doará o dinheiro para uma instituição de caridade.