PRF prende homicida na BR-427, em Caicó

PRF A Polícia Rodoviária Federal prendeu, em Caicó, um homem de 33 anos, por possuir Mandado de Prisão em aberto.

O fato se deu quando os policiais abordaram um caminhão e, após consulta aos sistemas de segurança, constataram que existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Paranoá, região administrativa de Brasília/DF, contra o condutor do veículo.Conforme foi apurado, o homem havia se envolvido em uma briga de trânsito na região administrativa da capital federal, em 2007, onde teria matado um Bombeiro Militar.O acusado informou ainda que após o crime, fugiu para o estado da Paraíba onde se encontrava até então. A justiça o condenou a treze anos de prisão por homicídio duplamente qualificado.Em uma outra ocorrência, a PRF prendeu no perímetro urbano da BR 110, em Mossoró, também na noite de ontem (10), dois jovens que haviam assaltado uma jovem, momentos antes.Com a dupla foi encontrado um Smartphone e uma bolsa com R$ 112 em espécie, que haviam sido roubados da jovem. Diante do flagrante foi dada voz de prisão aos suspeitos.As ocorrência foram encaminhadas à Polícia Judiciária, para as medidas cabíveis.