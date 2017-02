PRF prende quatro homens acusados de tráfico de drogas

Divulgação/PRF A Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro homens nesta segunda-feira, nas cidades de Goianinha e Macaíba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na segunda-feira (13) quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas. As prisões foram realizadas nas cidades de Goianinha e Macaíba.



De acordo com a PRF, a primeira ocorrência foi registrada no final da tarde de ontem, quando dois homens passavam pela rodovia no km 160 da BR-101. Com eles foram encontrados 16 papelotes de cocaína e R$ 675,00 da venda da droga. Os acusados foram levados para a delegacia de Polícia Civil em Goianinha e responderão pelo crime de tráfico de drogas.







Já por volta das 21h, outros dois outros homens foram presos em Macaíba, quando passavam pela BR-304. Uma equipe da PRF fazia ronda quando começou a acompanhar o veículo e deu ordem de parada.



Os policiais perceberam que um pacote foi arremessado para fora do carro antes de pararem e conseguiram recuperá-lo. Segundo a PRF, a embalagem continha três quilos de substância análoga ao crack. Os homens foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Natal. Um dos presos já tinha histórico por tráfico de drogas.