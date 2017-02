Promotor de Justiça reage a roubo e mata ladrão em Lagoa Nova

WhatsApp/Divulgação Um homem morreu atingido por tiros após tentar roubar clientes em um bar de Lagoa Nova.

Uma tentativa de roubo a um bar terminou com o bandido morto, após um promotor de Justiça do Rio Grande do Norte reagir ao crime, na noite desta terça-feira (31) na avenida Romualdo Galvão, no bairro de Lagoa Nova.



A assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual confirmou que um promotor reagiu ao assalto e que após a ação se apresentou à Procuradoria Geral de Justiça, onde prestou depoimento e entregou a arma, mas não revelou sua identidade.



De acordo com testemunhas, por volta das 19h30 o acusado rendeu o proprietário do bar e foi em direção aos clientes para levar os pertences das vítimas. Ao perceber a ação, o promotor teria reagido atirando três vezes contra o ladrão. O bandido morreu ainda no local.



No final da manhã desta quarta-feira (1º), o Ministério Público emitiu nota a respeito do caso:

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte vem prestar esclarecimento a respeito do fato ocorrido na noite da última terça-feira (31), em estabelecimento comercial na zona sul de Natal, envolvendo a participação de membro da Instituição:



1. No início da noite desta terça-feira, após tentativa de roubo, com emprego de arma de fogo, ocorrida por volta das 19h30 em estabelecimento comercial do ramo de alimentação localizado à Av. Romualdo Galvão, houve reação por parte do promotor de Justiça que se encontrava jantando no local, que estava armado e efetuou disparos contra o autor do fato, que veio a óbito.



2. O Procurador-Geral de Justiça Rinaldo Reis tomou conhecimento da ocorrência a partir de iniciativa do próprio membro envolvido, que após deixar o local comunicou oficialmente a ocorrência, com o objetivo de se apresentar formalmente. O PGJ, que encontra-se em Brasília, determinou ao Procurador-Geral Adjunto e equipe para, de imediato, tomar depoimento do membro e recolher sua arma de fogo para perícia. O promotor possuía porte legal de arma e a entregou prontamente.



3. O PGJ determinou, também de imediato, que fosse efetivado contato com a SESED para envio de Delegado de Polícia Civil e ITEP, para realização de perícia no local, o que efetivamente ocorreu, tendo também destacado dois membros da equipe da Procuradoria-Geral para acompanhamento dos trabalhos no local do crime.



4. Após colhido o depoimento do membro, foi instaurado procedimento regular de investigação no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do RN, para apuração detalhada, uma vez que, por lei, cabe ao Procurador-Geral de Justiça a investigação de fatos dessa natureza envolvendo membros do Ministério Público.

5. As informações levantadas preliminarmente registram que o indivíduo que faleceu portava identidade com nome diverso do que informado por familiares que foram até o local e já possuía registro na polícia por outras ocorrências, bem que adentrou armado no local para a prática de roubo e empregou violência física contra a esposa do proprietário do estabelecimento.