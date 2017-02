Quatro acusados de assassinar guarda municipal são presos

Divulgação/PM

Quatro homens suspeitos de participar no assassinato de um guarda municipal foram presos na noite desta terça-feira (14), na zona norte.



O crime aconteceu no final da manhã de ontem, quando o servidor Abimael Freitas, de 50 anos, foi executado com pelo menos 10 tiros, quando prestava serviço em uma base da corporação localizada no conjunto Soledade II, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte.

Logo após a morte, equipes da Guarda Municipal e policiais militares do 4º Batalhão realizaram diligências na busca pelos responsáveis.



Com os acusados, foram apreendidas armas de fogo, roupas camufladas e o veículo utilizado no crime. O motorista do carro utilizado para a ação é motorista de Uber, mas afirmou que realizou o serviço de transporte sem saber que o grupo iria cometer o assassinato.



Os quatro detidos foram encaminhados para a Divisão Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.