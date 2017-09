Quatro bandidos morrem em confronto com as Polícias do RN e da Paraíba

Catolé News Corpos dos quatro bandidos mortos em confronto com a polícia foram encaminhados para o Itep de Mossoró.

Quatro bandidos morreram em confronto com as Polícias do Rio Grande do Norte e da Paraíba na tarde do domingo (3). A troca de tiros ocorreu em uma fazenda entre as cidades de Campo Grande e Janduís, na região Oeste.



A quadrilha havia realizado um roubo a uma agência bancária durante a madrugada na cidade paraibana de Brejo do Cruz. Moradores chegaram a ser feitos de reféns enquanto o grupo explodia o banco.



Após o crime, a Polícia Militar da Paraíba (PMPB) seguiu em diligências e localizou o bando em uma área rural . Houve então uma intensa troca de tiros. A Polícia Militar do RN também foi acionada. Um policial militar da Paraíba ficou ferido, mas não corre risco de morte.





Também foi apreendido um vasto armamento. Segundo a PM, foram apreendidos três fuzis de calibre .762, incluindo um AK-47 e um FAL (de uso das Forças Armadas), três espingardas calibre 12, duas pistolas .40 (de uso exclusivo das polícias), sete coletes balísticos, explosivos e vasta munição.

A polícia informou ainda que dois carros utilizados pelo bando também foram apreendidos e um terceiro veículo foi incendiado em uma estrada para dificultar a perseguição.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto-Técnico Científico de Perícia (Itep) de Mossoró para identificação. Pelo menos quatro criminosos conseguiram fugir. Equipes continuam em patrulhamento pela região na busca pelo restante da quadrilha.