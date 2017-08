Sargento da PM é baleado durante roubo em Jenipabu

Cedida/WhatsApp Dois bandidos que balearam um sargento durante um roubo em Jenipabu morreram em confronto com a Polícia Militar na praia de Santa Rita.

Um sargento da Polícia Militar foi baleado na noite desta quinta-feira (24) durante um roubo a um mercadinho na praia de Jenipabu, no litoral norte. De acordo com a PM, o policial estava de folga.



Ainda segundo a polícia, o assalto aconteceu por volta das 23h. Três bandidos entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo. Segundo informações extraoficiais, os criminosos teriam reconhecido o militar, que reagiu para não ser morto. Na luta corporal, o sargento foi atingido na perna, no braço e ainda foi ferido de raspão na cabeça.



O sargento foi levado para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, onde foi socorrido e não corre risco de morte.



Testemunhas relataram que o trio havia chegado ao mercadinho em um táxi. Uma equipe da PM conseguiu localizar o motorista, que informou o local onde poderiam estar os criminosos.



Os policiais montaram uma pequena operação na praia de Santa Rita para prender os ladrões, que acabou em uma troca de tiros. Pelo menos dois acusados foram baleados. Um dos suspeitos, apesar de ter sido encaminhado para o hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu.



Os outros dois bandidos conseguiram fugir por um morro na região. No entanto, no início da manhã desta sexta-feira (25), populares encontraram o corpo de um dos suspeitos ao lado de um revólver.

Já o taxista foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Zona Norte (DPZN), onde foi ouvido e depois liberado.