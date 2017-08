Suspeito de matar mais de 15 pessoas morre em confronto com a Polícia Civil

Divulgação/PC Polícia apreendeu na casa do bandido uma pequena porção de maconha, celulares, notebook, balança de precisão, um veículo de modelo Fox e uma pistola.

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), em parceria com o Departamento de Repressão a Entorpecentes da Paraíba (DRE/PCPB), localizaram, nesta segunda-feira (21) na cidade de Extremoz, o foragido da Justiça Gilson Coelho de Medeiros Filho, vulgo “Gilson Cabeção”, 32 anos, o qual tinha em seu desfavor quatro mandados de prisão em aberto.

Através de investigações, os policiais localizaram a residência do foragido, que reagiu à chegada dos policiais com vários disparos de arma de fogo, provocando uma troca de tiros. Durante a ação, Gilson foi ferido e veio a óbito, estando em posse de um documento falso.

Na residência do homem, a polícia apreendeu uma pequena porção de maconha, celulares, notebook, balança de precisão, um veículo de modelo Fox, e uma pistola de calibre 380 com seis munições intactas.



Além dos mandados de prisão, Gilson também estava sendo investigado por mais de 15 homicídios ocorridos no estado da Paraíba, sendo ainda suspeito de comercializar entorpecentes em vários estados do país, entre eles o Acre, Paraíba, Pernambuco, e o Rio Grande do Norte.



Investigações apontam ainda que o homem era integrante de uma organização criminosa, e que ele realizava negociações de armas de fogo na cidade de João Pessoa, e no estado do Rio Grande do Norte.