Taxista é assassinado a tiros em Nova Parnamirim

Um taxista foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (3) na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Antônio Silva Pereira, de 56 anos, foi encontrado dentro do veículo em uma estrada de terra no conjunto Parque das Árvores, em Nova Parnamirim.



O local foi isolado para que a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) deem início aos trabalhos de investigação e remoção do corpo. Ainda segundo a polícia, a vítima foi executada com pelo menos três tiros, que atingiram a cabeça e pescoço.



Moradores próximos próximos à localidade relataram que ouviram disparos por volta das 2h, mas somente no início da manhã, quando se iniciou a movimentação das pessoas, o corpo foi encontrado e a PM acionada.



Segundo informações extraoficiais, alguns objetos pessoais, como carteira, relógio e telefone não foram levados pelos criminosos, o que reforça a hipótese de execução. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi detido.