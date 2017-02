Taxista é assassinado a tiros em Nova Parnamirim

WhatsApp/Reprodução O corpo do taxista Renny Lima da Silva, de 49 anos, foi encontrado dentro do carro no bairro de Nova Parnamirim.

Um taxista foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (09) no bairro de Nova Parnamirim, na região metropolitana de Natal. De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Renny Lima da Silva, de 49 anos, foi encontrado com duas marcas de disparos dentro do veículo que trabalhava, na rua Poços de Caldas, no conjunto Cidade Verde.



A Polícia Civil esteve no local e deu início às investigações. De acordo com informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os objetos da vítima não foram levados, o que reforça a hipótese de execução.



Este foi o segundo caso de um taxista morto na região somente neste mês. Na madrugada do último dia 3, o corpo de Antônio Silva Pereira, de 56 anos, foi encontrado dentro de um táxi em uma estrada de terra no conjunto Parque das Árvores, também em Nova Parnamirim.