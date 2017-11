Três pessoas são executadas em município do interior do Estado

Reprodução/WhatsApp

A Polícia Militar registrou um triplo homicídio na noite dessa terça-feira (14) na cidade de Santo Antônio, na região Agreste do estado.



De acordo com a PM, bandidos em um carro passaram atirando contra dois homens e uma mulher que estavam em uma rua do município. Os dois homens morreram ainda no local, já a última vítima chegou a correr para dentro de casa, mas não resistiu e foi a óbito dentro da residência.



Segundo a PM, os mortos foram identificados como Davi Bezerra Marinho, de 18 anos, Emanuel Firmino da Silva, de 21, e Francineide Bezerra de Lima, de 23 anos.



A polícia ainda não tem informações sobre os responsáveis pelas mortes ou o que motivou o crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.