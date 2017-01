Treze ônibus já foram alvos de ataques em Natal

Canindé Soares Treze ônibus já foram alvos de ataques e os incêndios foram registrados em vários pontos da Cidade.

Treze ônibus já foram alvos de ataques, nesta quarta-feira (18), em Natal. Incêndios foram registrados em vários pontos da Cidade, como Brasília Teimosa, Parque das Dunas, Felipe Camarão, Parnamirim e Vale Dourado.

A frota foi recolhida, durante a tarde. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Júnior Rodoviário, a frota não deve mais circular nesta quarta-feira.

“Recolhemos por questões de segurança e não iremos mais colocá-los para rodar hoje”, disse. Questionado sobre a possibilidade da frota circular normalmente nesta quinta, o sindicalista deixou a definição em aberto. “Só poderemos definir algo amanhã mesmo”, revelou.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SESED) Caio César Marques disse na tarde de hoje (18) acreditar que os ataques ocorridos durante a tarde possuem relação com a transferência de presos do Sindicato do Crime do RN da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta, na Grande Natal.

“Um dos casos não tem vinculação, mas os ataques a ônibus provavelmente têm relação com a transferência, mas nós ainda estamos investigando esta relação”, comentou o secretário.

Além dos ônibus, um carro oficial do Governo do Estado foi incendiado e o 1º Distrito Policial, na Cidade Alta, também sofreu um ataque na tarde desta quarta-feira. A outra delegacia atacada foi a 14ª DP, que fica no bairro de Felipe Camarão, na Zona Oeste. Tiros foram disparados contra o prédio. Ninguém foi ferido.