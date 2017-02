Antenor Roberto vê 'maledeta' correlação de forças em torno de Michel Temer

Nominuto.com Antenor Roberto, do PCdoB, afirmou que a eventual candidatura a presidente pode se fazer necessária para enfrentar a nova cláusula de barreira.

O advogado Antenor Roberto, dirigente estadual do PCdoB, confirmou hoje (16) que a legenda analisa o lançamento de candidatura própria à presidência da República em 2018, mas ressaltou o seguinte: “O que mais importa no momento é a discussão de uma frente de esquerda para contrapor a ‘maledeta’ correlação de forças extremamente conservadora que sustenta o atual Governo Temer”, disse.

Antenor destacou que o principal nome do PCdoB numa eventual candidatura presidencial é o do ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo.

A legenda analisa outros quadros como o governador do Maranhão, Flávio Dino, e as deputadas Jandira Feghali (RJ) e Luciana Santos (PE).

O dirigente estadual do PCdoB afirmou que a eventual candidatura a presidente pode se fazer necessária para enfrentar a nova cláusula de barreira em discussão no Congresso Nacional no âmbito da reforma política.

“O PCdoB precisa reforçar sua bancada na Câmara dos Deputados, e ter boa votação nas unidades da federação” explicou Antenor. O partido defende 1% dos votos em cada estado e no DF no primeiro ano da regra.

O Senado já aprovou o seguinte texto: 2% dos votos válidos para deputado federal em todo o país; e 2% dos votos para deputado federal em, no mínimo, 14 unidades da federação. Em 2022, a taxa mínima de votos apurados nacionalmente será de 3%, mantida a taxa de 2% em pelo menos 14 unidades federativas.

O PCdoB vai reunir os dirigentes estaduais em março para discutir a viabilidade da candidatura própria, e o arco de alianças para as próximas eleições.

Segundo Antenor Roberto, o PCdoB possui uma visão programática da conjuntura política nacional e tem como aliados preferenciais o PT, PDT, parte do PSB e fragmentos de outros partidos. “PSOL e PSTU têm dificuldade de entender a nossa formulação sobre a ‘maledeta’ correlação de forças. Ninguém pode fazer nada nesse país sem os partidos do centro”, falou o advogado. "Nosso plano é retomar o poder central", disse.

“Nós não podemos ficar dependentes de uma candidatura de Lula, mesmo diante dos índices de pesquisa, porque essa pode não ser a solução para superar o governo conservador de Michel Temer”, analisou Antenor.

“Lula ainda é o maior líder popular, mas precisamos saber se o país estará funcionando nas condições mínimas de democracia em 2018”, completou.



