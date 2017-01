Beto Rosado reforça empenho por recursos para o RN durante visita do ministro da Saúde a Mossoró

Vanessa D'Oliviêr Ricardo Barros, Beto Rosado e Rosalba foram também ao local em que será construído o Centro Especializado em Reabilitação.

Ao lado do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), que visitou o município de Mossoró nesta quinta-feira (12), e da prefeita Rosalba Ciarlini (PP), o deputado federal Beto Rosado (PP) reforçou o empenho em busca de recursos para o Rio Grande do Norte.

“A Saúde é uma das áreas mais deficitárias do país. Por isso, meu empenho maior é para buscar recursos que atendam o setor. Só para Mossoró, destinamos R$ 3,2 milhões em emendas já empenhadas. Entendo as dificuldades do governo, mas vamos em busca de mais, porque a população necessita”, declarou Beto.

O ministro visitou duas unidades de Saúde que receberam recursos indicados pelo parlamentar, por meio de emendas ao Orçamento da União. A primeira visita foi à Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte, que recebeu R$ 200 mil de emenda de Beto. A segunda foi ao Hospital Tarcísio Maia, que contou com a liberação da emenda de R$ 900 mil.

Ricardo Barros, Beto Rosado e Rosalba foram também ao local em que será construído o Centro Especializado em Reabilitação, que atenderá pessoas com deficiência. O Município recebeu R$ 4 milhões reivindicados por Beto para a construção da obra.

Ainda em solo mossoroense, o ministro fez uma apresentação para prefeitos e gestores em Saúde do Estado, no teatro Dix-Huit Rosado, sobre as ações dos seus 200 dias na pasta, mostrou as mudanças na área e debateu o tema com o público presente.