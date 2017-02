Câmara Municipal retoma suas atividades nesta quarta-feira

Com o fim do recesso parlamentar, os vereadores de Natal iniciarão oficialmente os trabalhos legislativos na Câmara Municipal nesta quarta-feira (15), às 15h, no Plenário Érico Hackdradt. Será a primeira sessão da 18ª Legislatura e, na oportunidade, o prefeito Carlos Eduardo fará a leitura de sua Mensagem Anual perante a Casa Legislativa.

A atual legislatura é composta pelos vereadores Raniere Barbosa (PDT), que é o presidente da Mesa Diretora, Carla Dickson (PROS), Ubaldo Fernandes (PMDB), Luiz Almir (PR), Natália Bonavides (PT), Júlia Arruda (PDT), Ana Paula (PSDC), Bispo Francisco de Assis (PRB), Kleber Fernandes (PDT), Eudiane Macedo (SD), Chagas Catarino (PDT), Aroldo Alves (PSDB), Felipe Alves (PMDB), Wilma de Faria (PTdoB), Preto Aquino (PEN), Franklin Capistrano (PSB), Eleika Bezerra (PSL), Sandro Pimentel (PSOL), Cícero Martins (PTB), Ney Lopes Jr. (PSD), Paulinho Freire (SD), Dinarte Torres (PMB), Eriko Jácome (PTN), Robson Carvalho (PMB), Fernando Lucena (PT), Nina Souza (PEN), Klaus Araújo (SD), Aldo Clemente (PMB) e Sueldo Medeiros (PHS). Os trabalhos legislativos começam com novas comissões permanentes, que são responsáveis por receber e dar parecer aos Projetos de Lei antes que os mesmos sejam apreciados em plenário. As comissões de Saúde e Educação foram desmembradas, dando origem a outras. Também foram criadas duas comissões especiais para revisar o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica do Município. 1. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Aldo Clemente (PMB) - presidente Felipe Alves (PMDB) - vice-presidente Nina Souza (PEN) Ney Lopes Jr. (PSD) Kleber Fernandes (PDT) Klaus Araújo (SD) Eriko Jácome (PTN) 2. Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização Luiz Almir (PR) - presidente Ubaldo Fernandes (PMDB) - vice-presidente Aroldo Alves (PSDB) Klaus Araújo (SD) Fernando Lucena (PT) 3. Comissão de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos Sandro Pimentel (PSOL) - presidente Nina Souza (PEN) - vice-presidente Sueldo Medeiros (PHS) Natália Bonavides (PT) Wilma de Faria (PTdoB) 4. Comissão de Saúde Fernando Lucena (PT) - presidente Carla Dickson (PROS) - vice-presidente Wilma de Faria (PTdoB) Cícero Martins (PTB) Franklin Capistrano (PSB) 5. Comissão de Previdência e Assistência Social Wilma de Faria (PTdoB) - presidente Bispo Francisco de Assis (PRB) - vice-presidente Preto Aquino (PEN) Carla Dickson (PROS) Kleber Fernandes (PDT) 6. Comissão de Defesa do Consumidor Ney Lopes Jr. (PSD) - presidente Kleber Fernandes (PDT) - vice-presidente Aldo Clemente (PMB) Eleika Bezerra (PSL) Franklin Capistrano (PSB) 7. Comissão de Ética Parlamentar Preto Aquino (PEN) - presidente Chagas Catarino (PDT) - vice-presidente Nina Souza (PEN) 8. Comissão de Educação Eleika Bezerra (PSL) - presidente Cícero Martins (PTB) - vice-presidente Nina Souza (PEN) Wilma de Faria (PTdoB) Sandro Pimentel (PSOL) 9. Comissão de Turismo Felipe Alves (PMDB) - presidente Paulinho Freire (SD) - vice-presidente Eriko Jácome (PTN) Aldo Clemente (PMB) Júlia Arruda (PDT) 10. Comissão dos Direitos Humanos, Trabalho e Minorias Natália Bonavides (PT) - presidente Preto Aquino (PEN) - vice-presidente Fernando Lucena (PT) Sandro Pimentel (PSOL) 11. Comissão de Transportes Eriko Jácome (PTN) - presidente Aroldo Alves (PSDB) - vice-presidente Klaus Araújo (SD) Kleber Fernandes (PDT) Natália Bonavides (PT) 12. Comissão de Cultura Eudiane Macedo (SD) - presidente Franklin Capistrano (PSB) - vice-presidente Ubaldo Fernandes (PMDB) Eleika Bezerra (PSL) Preto Aquino (PEN) 13. Comissão de Desporto Robson Carvalho (PMB) - presidente Chagas Catarino (PDT) - vice-presidente Preto Aquino (PEN) Bispo Francisco de Assis (PRB) Aroldo Alves (PSDB) 14. Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis Municipais Ubaldo Fernandes (PMDB) - presidente Aroldo Alves (PSDB) - vice-presidente Chagas Catarino (PDT) Preto Aquino (PEN) Eleika Bezerra (PSL) 15. Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida Nina Souza (PEN) - presidente Carla Dickson (PROS) - vice-presidente Preto Aquino (PEN) Júlia Arruda (PDT) Robson Carvalho (PMB) 16. Comissão de Ciência e Tecnologia Ney Lopes Jr. (PSD) - presidente Robson Carvalho (PMB) - vice-presidente Franklin Capistrano (PSB) Sueldo Medeiros (PHS) Chagas Catarino (PDT) Comissões Especiais Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno Ney Lopes Jr. (PSD) Nina Souza (PEN) Carla Dickson (PROS) Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica Natália Bonavides (PT) Aldo Clemente (PMB) Wilma de Faria (PTdoB)