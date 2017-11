Cármen Lúcia autoriza reforços no gabinete de Fachin, relator da Lava Jato

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia autorizou o remanejamento de cinco servidores do tribunal para o gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, com o propósito de reforçar os trabalhos na condução dos inquéritos e demais ações relacionados à operação.



O pedido de reforço partiu do próprio ministro Edson Fachin, que já havia feito solicitação parecida no mês de abril. Na época, Cármen e Fachin chegaram a acertar a criação um grupo de assessoria especializada para conferir celeridade aos processos da Operação Lava Jato - que não saiu do papel.



Com cerca de 80 inquéritos relacionados à Lava Jato, Fachin quer dar mais celeridade aos processos. A autorização da chegada de reforços veio após conversa entre os ministros na semana passada O Supremo não confirmou quais serão os cargos específicos desses servidores no gabinete de Edson Fachin. Também não foi informado quando eles começarão a trabalhar com o relator da Lava Jato.