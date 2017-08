Dilma Rousseff vai ministrar palestra em Natal nesta quinta-feira

Arquivo Dentro os pontos que serão abordados, Dilma falará o seu ponto de vista do Brasil após o impeachment.

Dilma Rousseff ministra palestra amanhã (24), em Natal. A ex-presidente participa da programação do projeto "Na Trilha da Democracia", promovido pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Adurn). A palestra ocorre a partir das 19h, no auditório do hotel Holiday Inn Natal e é gratuita.



Mesmo aberta ao público, a organização do evento orienta que os interessados se inscrevam através do site www.adurn.org.br.



Dentro os pontos que serão abordados, Dilma falará o seu ponto de vista do Brasil após o impeachment.



Sobre o projeto

O projeto “Na Trilha da Democracia” consiste em um ciclo de palestras seguidas de debates que o ADURN-Sindicato, o Sindipetro e a Frente Brasil Popular vem promovendo desde o ano de 2016, em parceria com outros sindicatos e movimentos sociais.



A iniciativa tem promovido a discussão de soluções para que o país possa retomar os caminhos da Democracia, da tolerância, do respeito às diferenças, da convivência democrática e solidária.



Sete edições do evento já foram realizadas, reunindo mais de três mil pessoas, entre estudantes, professores universitários, petroleiros, advogados, juristas e profissionais de outras categorias.