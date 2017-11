Encontro reúne especialista para debate novas regras trabalhistas

As novas leis trabalhistas entraram em vigor no 11 de novembro. Ao todo, foram alterados mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que modificaram as relações de trabalho. Para falar dessas mudanças e da perspectiva do futuro econômico do país, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN) junto com a Fiern, Faern e Fetronor, promoveu nesta sexta-feira (17) o seminário Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei!



O evento contou com a participação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, desembargador Emmanoel Pereira, e do deputado e relator do Projeto de Modernização na Câmara, Rogério Marinho. Anunciado pela organização, o deputado Rodrigo Maia não compareceu ao evento.

Em sua fala, o presidente da Federação da Agricultura do RN (Faern) e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Vieira, fez menção à polêmica em torno da fiscalização do trabalho escravo no Brasil. “Precarizar o trabalho é retirar sua essência de dignidade. Não nos interessa, a nenhum empresário, fazer isso. Mas, também, não podemos deixar o desenvolvimento deste país sendo escravizado por regras trabalhistas arcaicas e engessadas. Precisamos avançar”, ressaltou ele.

O presidente da Federação das Indústrias, Amaro Sales, lembrou outra polêmica recente, esta envolvendo o Ministério Público do Trabalho e o Grupo Guararapes. “O empresário Flávio Rocha virou réu numa ação por injúria simplesmente porque pediu que o deixassem trabalhar. Esta é uma das distorções que as novas regras vão corrigir: precisamos preservar o emprego porque ele, sim, faz falta. Principalmente em um estado pobre e castigado pela seca como o nosso”, afirmou Sales.

Magistrados

O desembargador Emmanoel Pereira também não se furtou a abordar um tema delicado que é a possibilidade de que alguns magistrados da Justiça do Trabalho ignorem algumas das novas regras em seus julgamentos – conforme chegou a ser ventilado por entidades ligadas aos juízes. “Isso é inconcebível. As novas regras são hoje uma nova Lei e é papel dos magistrados, acima de tudo, fazer cumprir a Lei. Se eles não julgarem de acordo com a Lei Trabalhista, irão julgar de acordo com o quê?”, questionou o potiguar.

O mesmo raciocínio foi defendido pelo deputado Rogério Marinho. “Tudo leva a crer que esta intenção de se insurgir contra as leis é iniciativa de um grupo que é minoria entre os magistrados. A maioria deles tem bom senso e sabe exatamente qual é o seu papel na sociedade. A Lei mudou! E os julgamentos precisam ser feitos de acordo com a Lei”, ratificou Marinho.

O evento desta sexta-feira foi o sétimo realizado pelas entidades empresariais do Rio Grande do Norte abordando a mudanças nas regras trabalhistas. O périplo – que teve como foco esclarecer os detalhes da nova legislação para o maior público possível – começou em Natal, no dia 21 de agosto, com um seminário que teve como convidado o especialista em relações do trabalho José Pastore. Depois disso, eventos semelhantes, sempre com profissionais da área de Direito Trabalhista, foram realizados em Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Santa Cruz e Caicó.