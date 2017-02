Femurn solicita apoio ao desembargador para intermediar socorro aos municípios

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - Femurn - Benes Leocádio, fez uma visita de cortesia ao desembargador Cláudio Santos, no Tribunal de Justiça, em Natal, e debateram a falta de regularidade dos repasses da Farmácia Básica aos municípios.

Cláudio Santos é o relator do processo que pede a regularidade do pagamento da Farmácia Básica pelo Governo do Estado às prefeituras: "Pedimos ao desembargador atenção neste processo, que visa regularizar os repasses da Farmácia Básica. Atualmente, os gestores têm assumido a parte do governo, dificultando a situação financeira dos municípios", afirmou Benes.

A ação tramita desde 2013, movida pela Femurn e pelo Ministério Público Estadual (MP), pedindo a regularização dos repasses.