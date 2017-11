Garibaldi e Walter Alves anunciam liberação de R$ 39 milhões para obras em Oiticica

O senador Garibaldi Alves Filho e o deputado federal Walter Alves, ambos do PMDB, receberam, na sexta-feira (17), a confirmação, no Ministério da Integração Nacional, da liberação de R$ 39,350 milhões para a Barragem de Oiticica. O reservatório está com 55% das obras físicas concluídas.

O deputado federal Walter Alves comemorou a notícia. “Recebemos a confirmação, através do ministro Helder Barbalho, de que os recursos já foram repassados para o Governo do Estado. Fico muito feliz com essa notícia. A barragem de Oiticica é uma obra muito importante para o Rio Grande do Norte porque faz parte do complexo de obras da transposição do rio São Francisco”, diz o parlamentar.

O valor disponibilizado agora faz parte do recurso financeiro da 32ª parcela ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com informações do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), em Barra de Santana, cerca de 150 funcionários trabalham diariamente nas obras para que a mesma seja concluída com o menor tempo possível.

Aproximadamente 1.500 pessoas realocas irão morar no local, onde mais de 80% da terraplenagem já está pronta e as primeiras casas já foram construídas, assim como as edificações institucionais, igreja, creche, praça, casa de saúde, escola e centro comercial. O novo cemitério da comunidade também está com 80% de suas obras concluídas.

A Barragem de Oiticica fica localizada no município de Jucurutu, na região Seridó, a 260 quilômetros de Natal. A barragem beneficiará direta e indiretamente cerca de 500 mil pessoas em 17 cidades do Rio Grande do Norte. Com capacidade para 560 milhões de metros cúbicos de água, será o terceiro maior reservatório do estado. A barragem vai represar águas do rio Piranhas/Açu, que deve ser perenizado com a transposição do São Francisco.