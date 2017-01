Governador se reúne com bancada federal para discutir segurança pública

Divulgação Representantes dos Poderes Executivo, Legislaivo e Judiciário se reuniram hoje em Brasília para discutir crise no sistema penitenciário do RN.

O governador Robinson Faria (PSD) se reuniu na manhã desta terça-feira (31) em Brasília com a bancada federal do Rio Grande do Norte para discutir a crise na segurança pública que aflige o Estado. Também participam da reunião os representantes do Poder Judiciário e Ministério Público e da Assembleia Legislativa.



Em uma rede social, Robinson anunciou que estão sendo debatidas as ações de curto, médio e longo prazo adotadas para o sistema penitenciário. “O momento é de união pelo Rio Grande do Norte”, postou o governador.



O senador José Agripino (DEM) também utilizou o Facebook para manifestar apoio ao Executivo no enfrentamento da crise na segurança pública. “Fiz questão de participar da reunião da bancada potiguar sobre a crise no sistema penitenciário do RN. O governador Robinson Faria está ciente de todo meu esforço para ajudar a resolver o problema e sabe também que conta com meu apoio e o meu mandato nesse sentido”, publicou.