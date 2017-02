Governo Temer é reprovado por 44,1% da população

Agência Brasil Para 44,1% da população, a visão sobre o Governo Temer é negativa, enquanto 38,9% o julgam regular.

Para 44,1% da população, a visão sobre o governo é negativa, enquanto 38,9% o julgam regular. O percentual de quem não soube responder é de 6,7%.Na categoria "desempenho pessoal", o presidente atinge 24,4% de aprovação contra 62,4% de desaprovação; 13,2% não souberam opinar.A pesquisa aponta ainda a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cenário de primeiro e segundo turnos das próximas eleições presidenciais.Os números de avaliação do governo Michel Temer ainda são ruins, e só devem melhorar caso os indicadores econômicos apresentem evolução. A percepção é do pós-doutor em Ciência Política pela Universidade de Columbia e professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da FGV, Cláudio Couto.Para ele, o PMDB se revelou um partido com ainda mais problemas de corrupção do que o PT, o que influencia diretamente a avaliação dos entrevistados.O professor não acredita que os números de pesquisas como esta devem alterar as condutas do governo Temer.