Janot denuncia Garibaldi e outros quatro peemedebistas

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta sexta-feira (25) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o senador potiguar, Garibaldi Alves Filho (PMDB), por participação no esquema de corrupção da Transpetro (Petrobras Transporte S.A), no âmbito da Operação Lava Jato.



Além de Garibaldi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, outros quatro peemedebistas também foram denunciados, sendo eles: o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da República José Sarney (PMDB) também por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) também foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, assim como Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonesi Maramaldo — sócios da NM Engenharia — e Fernando Reis, ex-diretor da Odebrecht Ambiental que foram denunciados por corrupção avita e lavagem de dinheiro.



O inquérito foi aberto com base na partir da delação do ex-presidente da Transpetro, Sergio Machado, um dos nove denunciados no caso, que delatou que congressistas receberam, via doação oficial, repasses com recursos oriundos de vantagens indevidas pagas por empresas contratadas pela Transpetro, que constituiriam propina na avaliação da PGR.

Caberá, a partir de agora, ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, pedir a defesa prévia de cada um deles antes de redigir um relatório e levar o caso para análise dos outros quatro ministros da Segunda Turma: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Não há data-limite para o exame conjunto da denúncia pelo STF. Se a denúncia for recebida pelo STF, os denunciados se tornarão réus e passarão a responder a um processo penal no Supremo.