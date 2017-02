Kelps lidera bloco na Assembleia formado por Solidariedade, PR e PHS

Eduardo Maia/AL

O deputado Kelps Lima (Solidariedade) é o líder do bloco parlamentar que reúne deputados do Solidariedade, PR e PHS. Com a formação, o parlamentar passa a liderar o bloco composto pelos deputados George Soares (PR) e Souza Neto (PHS).



O líder, além de indicar à Mesa os membros da Bancada para compor as Comissões, e, a qualquer tempo, substituí-los, tem entre outras, as prerrogativas de participar das Reuniões de Lideranças e de usar da palavra, em qualquer fase da sessão e por tempo não superior a cinco minutos, para fazer comunicações que julgue urgentes sobre matéria de relevante interesse público.



O bloco parlamentar é constituído pela união de no mínimo três parlamentares de partidos que não possuem a representatividade exigida para formarem uma bancada. As atividades exercidas por esses grupos são fundamentais ao processo legislativo e asseguram o pluralismo do Legislativo Potiguar. A formação dos novos blocos parlamentares abre o caminho para a formalização das Comissões Temáticas da Casa.



Em reunião na última terça-feira (14) ficaram definidos os líderes partidários do PSD, deputado Galeno Torquato; do PSB, deputado Tomba Farias e do PMDB, deputado Hermano Morais. O DEM e o PROS formaram outro Bloco Parlamentar e indicaram como líder o deputado Vivaldo Costa (PROS).