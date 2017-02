Mauricio Macri reúne-se com presidentes do Senado e da Câmara

Em viagem oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, aproveitou para visitar o Congresso Nacional, onde foi recebido pelos presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE). Acompanhado de vários parlamentares, Eunício Oliveira recebeu a comitiva argentina no Salão Nobre do Senado.

Oliveira e Macri falaram sobre uma parceria entre os poderes legislativos dos dois países. O presidente argentino defendeu o aprofundamento de parcerias entre a Argentina e o Brasil, visando garantir o crescimento econômico e a geração de empregos.

O presidente do Senado afirmou que o desejo do Brasil é no sentido de aumentar a interação econômica com os países do Mercosul para aquecer os negócios na região. Ao afirmar que a Argentina pode contar com o Senado, Eunício disse: “Não mediremos esforços para estreitar relações econômicas e sociais. Conte conosco".

Na visita à Câmara dos Deputados, Macri também falou do interesse no fortalecimento do Mercosul e afirmou não ter dúvidas de que, juntos, esses países serão mais fortes. "Este entusiasmo da Câmara dos Deputados vai fazer com que todas as mudanças aconteçam ainda mais rápido" disse Macri.

Maia também defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países, ao falar que o Brasil e a Argentina vivem momentos importantes de mudanças nas questões econômicas. “Esperamos o fortalecimento das nossas relações e também com outros blocos econômicos para que a América Latina cresça e volte a gerar riqueza”.