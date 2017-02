Mineiro diz que Marisa Letícia sofreu a dor da injustiça

O deputado estadual Fernando Mineiro (PT) lamentou a morte da ex-primeira dama Marisa Letícia e disse que ela sofreu a dor da injustiça contra si mesma, contra seu companheiro e contra seus filhos, mas que será lembrada como a mulher corajosa que sempre esteve ao lado de Lula.

O parlamentar destacou que dona Marisa acompanhou o ex-presidente desde os tempos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, passando pela fundação do PT e culminando com a chegada dele à Presidência da República.

“A serenidade, a disposição militante e o coração solidário dela seguirão nos inspirando na luta pela democracia e pelo Brasil. Desejamos força a toda sua família para atravessar esse momento de profunda tristeza”, disse Mineiro.

A senadora Fátima Bezerra (PT) também emitiu nota se solidarizando com a família. Para ela, a morte de Marisa Letícia é uma perda irreparável para os brasileiros.

Veja nota da senadora:



A morte da nossa querida Marisa Letícia é uma perda irreparável não só para o presidente Lula e seus familiares como para todos nós, brasileiras e brasileiros. Ela será sempre lembrada, por nós, como uma mulher firme, aguerrida, amorosa, parceira de grandes lutas. Toda nossa solidariedade ao presidente Lula neste doloroso momento em que ele perde sua companheira de vida, a quem chamava carinhosamente de “galega”. Nós nos unimos à família em sua dor, esperando que eles enfrentem essa perda com serenidade. Vamos sentir saudade dessa guerreira.



Descanse em paz, dona Marisa.