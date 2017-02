Ney Lopes Júnior é o novo líder do prefeito na Câmara Municipal

Arquivo/Nominuto.com O vereador Ney Lopes Júnior (PSD) é o novo líder do prefeito Carlos Eduardo (PDT) na Câmara Municipal de Natal.

O vereador Ney Lopes Júnior (PSD) é o novo líder do prefeito Carlos Eduardo (PDT) na Câmara Municipal de Natal. Ney Júnior foi eleito vereador em 2016 e disse que ficou honroso em ter o nome lembrando pelo prefeito para ocupar essa posição na Câmara. Decisão foi acertada durante reunião, na tarde desta quinta-feira (2), entre o prefeito Carlos Eduardo e o presidente da Câmara, o vereador Raniere Barbosa (PDT).

“Fiquei honroso com a lembrança do meu nome, entre tantos colegas vereadores que teriam as mesmas condições de ocupar essa posição na Câmara Municipal de Natal. Eu e o prefeito vamos fazer uma parceria a favor de Natal, pois ele identificou em mim uma pessoa que terá condições de defender as ideias e projetos dele”, disse Ney Jr.

Para o vereador, esse é um desafio que ele encara com naturalidade e tranquilidade. Ele ressalta que em conversas com o prefeito, se destacam várias afinidades e que os dois têm um objetivo em comum: resolver os problemas de Natal e buscar o desenvolvimento econômico e social da cidade.

“Vou buscar honrar a confiança do prefeito e manter o diálogo com meus demais pares, respeitando e dialogando também com a oposição”, falou o vereador.

Ney Lopes Júnior disse que será um líder atento. “Não vou somente defender os projetos do prefeito na cidade, mas vou também propor ideias e projetos que ele possa vir a implantar”, concluiu.