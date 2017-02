Partido Novo promete governança corporativa na vida pública

Ricardo Júnior/Nominuto Advogado Fernando Pinto, do Novo: “É preciso ter transparência nesta área. Temos que acabar com essa história de caixa dois”.

O partido Novo realiza hoje (15) um chamamento público em Natal para estimular a participação popular na vida pública. O evento ocorrerá às 19h30 na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas com a presença do dirigente nacional César Franco.

“O Novo é um partido feito por pessoas comuns. Somos profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, comerciantes, empresários, estudantes que estão cansados da velha política”, disse o advogado Fernando Pinto, um dos encarregados de divulgar o ideário da nova legenda no Rio Grande do Norte.

“A gente parte da ideia que o indivíduo é que gera riquezas, e não o Estado. Desejamos melhorar a eficiência do Estado para que ele possa ajudar as pessoas, e não prejudicá-las”, completou Pinto.

O Novo desencadeou uma série de eventos em mais de 40 municípios de 16 estados da federação e no Distrito Federal. Amanhã (16), os dirigentes do Novo estarão em Mossoró, às 19h30, no Hotel Vitória Palace.

As inscrições e filiações ao Novo podem ser feitas no site novo.org.br

“Nosso objetivo é aumentar o engajamento e divulgar o processo seletivo de cidadãos dispostos a mudar o país. Somos um movimento de renovação da política nacional”, disse Fernando Pinto.

A nova legenda se diz liberal, e deseja apresentar um modelo de governança corporativa. “Nosso maior compromisso é a defesa dos direitos individuais. O Estado precisa fomentar a atividade produtiva em favor do cidadão, e não dos grupos políticos”, informou Fernando Pinto.

O Novo vê com bons olhos as reformas tributária e trabalhista, e defende o financiamento privado exclusivo das campanhas eleitorais. “É preciso ter transparência nesta área. Temos que acabar com essa história de caixa dois”, disse o representante da nova sigla.

O Novo estreou nas eleições municipais do ano passado, elegendo vereadores em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O foco da legenda é formar uma bancada na Câmara dos Deputados e no Senado em 2018.