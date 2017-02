Prefeito de Parnamirim reúne secretariado e pedi reforço no corte de gasto

Com o objetivo de avaliar os primeiros dias de governo, o prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, reuniu nesta terça (07), no Centro Administrativo, todos os secretários que compõem à administração pública. No segundo encontro geral dos secretários, o chefe do executivo municipal reforçou a orientação para que todos sigam, rigorosamente, a meta de reduzir 30% do custeio e dos recursos com pessoal.Os contratos dos imóveis alugados pela administração, por exemplo, estão sendo revistos para se ajustarem a atual situação financeira dos municípios. “Precisamos reduzir os gastos atuais para ter condições de investimento”, enfatizou o prefeito.Em pouco mais de um mês à frente da administração, o prefeito comemorou a atualização dos pagamentos dos servidores municipais, a reabertura da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Maria Nazaré Silva dos Santos, em Nova Esperança, o pleno funcionamento do Cine Teatro Paulo Barbosa da Silva e a realização do tradicional Carnaval de Parnamirim.“Temos conhecimento que a situação econômica do país não é das melhores, mas todos nós estamos empenhados e comprometidos em fazer o nosso dever de casa: economizar pra ter condições de crescimento”, disse o secretário de Planejamento e Finanças, Giovani Júnior.Rossano Taveira concluiu falando da importância do planejamento deve seguir o Plano de Governo. “Vamos escutar não só os secretários, como também os conselhos e a sociedade em geral para que tenham voz no nosso Plano Plurianual. Será um planejamento participativo”, afirmou.Na próxima semana, no dia 15, o prefeito fará a mensagem anual que será lida na Câmara Municipal de Parnamirim, na abertura dos trabalhos legislativos.