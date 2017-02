Raimundo Fernandes vai permanecer como líder do PSDB em 2017

João Gilberto/AL

O deputado Raimundo Fernandes vai permanecer como líder do PSDB na Assembleia Legislativa no exercício de 2017. Isso foi o que ficou acertado em reunião realizada na terça-feira (14) entre as lideranças partidárias e de blocos parlamentares, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira.

O PSDB tem a maior bancada da Casa e é composta pelos deputados José Dias, Márcia Maia, Raimundo Fernandes, Gustavo Carvalho e o presidente da Casa, Ezequiel Ferreira de Souza.

A oficialização dos líderes é o primeiro passo para a indicação pelos partidos dos seus integrantes que vão compor as Comissões Temáticas ou Permanentes que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte são em número de oito.